«Кумтор»: Утверждения о возможной экологической катастрофе не имеют оснований

Закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» прокомментировало заявление заведующего лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии Национальной академии наук Адилета Усупбекова на заседании фракции Жогорку Кенеша «Альянс».

В заявлении говорится, что, основываясь на имеющихся данных, утверждения сотрудника

НАН КР о возможной экологической катастрофе не имеют объективных оснований.

«На данный момент фактическое смещение находится в пределах прогноза за 2023 год и не достигает прогнозных значений 2025-го. Следует отметить, что в настоящее время расстояние до границы текущего года составляет 160 метров, а до реки Кумтор — около километра», — сообщили в компании.

Также отмечается, что результаты научных исследований позволяют прогнозировать изменения геотехнического состояния отвалов и дают рекомендации по обеспечению их устойчивости и предотвращению экологических рисков, таких как обрушение и загрязнение водных ресурсов.

В «Кумтор Голд Компани» добавили, что отвалы — это пустая горная масса, не содержащая вредных химических элементов и не представляющая угрозу для экологии. При этом подчеркивается, что вместе с тем предприятие уделяет пристальное внимание вопросам сохранения окружающей среды и соответствия всего производственного процесса на руднике экологическим требованиям.

«Процесс отвалообразования осуществляется в соответствии с техническими и специальными проектами горных работ, прошедшими все необходимые согласования и экспертизы в уполномоченных государственных органах», — говорится в сообщении.

По данным «Кумтор Голд Компани», указанные проекты разработаны на основе отчетов о прогнозировании движения отвалов, подготовленных международными и местными консультантами, такими как:

ОсОО «Научно-проектная лаборатория устойчивости геотехнических объектов». Научно-производственный центр «Геосервис» при Институте геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кыргызской Республики. Международная компания SRK Consulting Limited.

Также в компании сообщили, что в настоящее время инженерный центр «Аскатеш» при Институте машиноведения, автоматики и геомеханики Национальной академии наук выполняет исследовательскую работу по оценке устойчивости, прогноза смещений, моделирования движения отвалов рудника «Кумтор» за 2024-2041 годы.

«Кумтор Голд Компани» призвала научное сообщество и экологов избегать необоснованных заявлений.