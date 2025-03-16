17 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Скрябина, Бектенова, Медерова, Огонбаева, Абдумомунова, Таллинской, Западной;

9.30-13.00 — 11-й микрорайон, 24;

13.00-17.00 — 11-й микрорайон, 23, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Ахунбаева, Жазыйра, Бадахшан, Жоогазын, Муромская);

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Фатьянова, Шоорукова, Медерова, Лебедева-Кумача, село Чон-Арык (улицы Садырбаева, Волоколомская, Семетей, Подольская, Абаданова);

9.00-17.00 — улица Тыныстанова, 14, жилмассивы «Тынчтык» (улицы Ийгилик, Тынчтык), «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-4 — Мурас-Ордо-17), улица Ганди, северная объездная дорога, село Маевка, контур № 684, теплица, село Пригородное, контур № 136;

9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Очаковской, Тернопольской, Садыгалиева, Троицкой, 9 Января, Власова, Волковой, Ильменской;

13.00-17.00 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, здание айыл окмоту, заправка, поликлиника);

13.00-16.00 — жилмассив «Биримдик» (улицы Архитекторная, Кут, Келечек, Замандаш, участок 137, жилмассивы «23 га», «Маевка», «2 га»), село Маевка (улицы Восточная, МТФ, Берекет, контур № 445, участок 1);

9.30-17.00 — «Военный городок», отрезки улиц Лумумбы, Волковой.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (детсад), Лебединовка (улица Советская, проспект Победы, улицы Веселая, Маяковского), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Куйбышева, Фрунзе);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — село Сосновка (улица Первомайская, лагерь);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (кошары), Карал-Добо (улица Кудайберген), город Кемин (ремонтный цех);

Кантский РЭС

8.30-17.00 — село Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинина);

9.00-18.00 — село Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Калыка, Интернациональная, переулок Лермонтова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ипподромная, Красноармейская), Ак-Торпок, Александровка (улицы Ворошилова, Молодежная), Ак-Суу (улицы Чернышова, Чкалова, Энгельса), Спартак (улица Ленина);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселок Северный, село Джанги-Джер (улица МТФ, 2а);

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Северная, Пионерская, Спортивная, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина, Кирова, 8 Марта, Железнодорожный), город Шопоков (улица Железнодорожная);

9.00-18.00 — села Фрунзе (улицы Набережная, Институтская), Комсомольское (улица Набережная), Кожомкул (улицы Военно-Антоновка, Ленина, Фрунзе, Пионерская, Ленина, Комсомольская, Шевченко, Южная, Колхозная, Крупской, Октябрьская, Первомайская, Западная, тупики Западный, Первомайский, Комсомольской, Шевченко);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Эркин-Сай (улицы Толокула Молдо, Токтогула);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Советская, Луговая, Ильина, Береговая, Токмакская, Театральная, Пушкина, Калинина, Веселая, Уральская);

Чуйский РЭС