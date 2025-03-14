Горсуд продлил арест одному из основателей виртуального актива MCN Coin

Накануне, 13 марта, Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения одному из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадину Субанбекову.

Исрадин Субанбеков был задержан 5 февраля по обвинению в организации финансовой пирамиды. Позднее Первомайский райсуд вынес решение о его аресте до 5 апреля. Адвокаты задержанного просили освободить его под домашний арест. Однако горсуд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Напомним, что ранее один из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадин Субанбеков признался в мошенничестве, отметив, что организаторы объездили все регионы Кыргызстана и работали незаконно.

«Госфиннадзор пять раз отказал нам в регистрации. Несмотря на это, мы работали нелегально. Мы сейчас не можем вернуть деньги людям. В промоушенах мы врали. Это было мошенничество», — сказал он и попросил прощения у кыргызстанцев.

Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла граждан от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.

Финнадзор предоставил всю необходимую информацию и документы по данному вопросу в Государственный комитет национальной безопасности.