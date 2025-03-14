10:35
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Общество

Горсуд продлил арест одному из основателей виртуального актива MCN Coin

Накануне, 13 марта, Бишкекский горсуд рассмотрел меру пресечения одному из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадину Субанбекову.

Исрадин Субанбеков был задержан 5 февраля по обвинению в организации финансовой пирамиды. Позднее Первомайский райсуд вынес решение о его аресте до 5 апреля. Адвокаты задержанного просили освободить его под домашний арест. Однако горсуд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Напомним, что ранее один из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадин Субанбеков признался в мошенничестве, отметив, что организаторы объездили все регионы Кыргызстана и работали незаконно.

«Госфиннадзор пять раз отказал нам в регистрации. Несмотря на это, мы работали нелегально. Мы сейчас не можем вернуть деньги людям. В промоушенах мы врали. Это было мошенничество», — сказал он и попросил прощения у кыргызстанцев.

Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла граждан от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.

Финнадзор предоставил всю необходимую информацию и документы по данному вопросу в Государственный комитет национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322774/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Главный редактор газеты «Эркин-Тоо» покинул должность по собственному желанию
Ex-head of Financial Supervision Service remanded in custody until April
Ex-head of Financial Supervision Service detained in MCN Coin case
По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
14 марта, пятница
10:35
Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ Россия приветствует подписание договора о госгранице ме...
10:30
«Кумтор» модернизирует буровую технику
10:24
В селе Чуй пропал мужчина. Его тело нашли спустя четыре месяца среди камней
10:17
Антимонопольная служба вынесла предупреждение авиакомпании Tez Jet
10:14
Горсуд продлил арест одному из основателей виртуального актива MCN Coin