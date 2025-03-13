Владимир Путин согласен прекратить военные действия в Украине

Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен с предложением «прекратить боевые действия» в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет в своем Телеграм-канале DW.

По словам Владимира Путина, это прекращение огня должно привести «к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса».

«Российская Федерация хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию и не будет получать оружие», — заявил Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что может созвониться с Дональдом Трампом и обсудить идею перемирия.