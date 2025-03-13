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Общество

В Бишкеке в прокат выходит кыргызская спортивная драма «Чемпион»

Сегодня в прокат выходит кыргызская спортивная драма «Чемпион» режиссера Эрмека Казыбекова.

Актилек, мальчик с ограниченными возможностями, мечтает поучаствовать в чемпионате и представить кыргызский футбол миру. Несмотря на отсутствие поддержки и условий для игры в деревне, Актилек и его друзья, преодолевая трудности и усердно работая, идут к своей цели.

Режиссер: Эрмек Казыбеков.
Жанр: спортивная драма.
Язык: кыргызский.
Актеры: Аскат Сулайманов, Рамазан Кабылбеков, Эрасыл Нурматов, Нурсултан Жыргалбек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322610/
просмотров: 328
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