В Бишкеке в прокат выходит кыргызская спортивная драма «Чемпион»

Сегодня в прокат выходит кыргызская спортивная драма «Чемпион» режиссера Эрмека Казыбекова.

Актилек, мальчик с ограниченными возможностями, мечтает поучаствовать в чемпионате и представить кыргызский футбол миру. Несмотря на отсутствие поддержки и условий для игры в деревне, Актилек и его друзья, преодолевая трудности и усердно работая, идут к своей цели.

Режиссер: Эрмек Казыбеков.

Жанр: спортивная драма.

Язык: кыргызский.

Актеры: Аскат Сулайманов, Рамазан Кабылбеков, Эрасыл Нурматов, Нурсултан Жыргалбек.