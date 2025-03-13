В Бишкеке 13 марта солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.10. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.30-11.00 — улица Жукеева-Пудовкина, 43 А, 43-61;

9.30-17.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева, район парка имени Ататюрка;

14.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Бадахшан, Ак-Кайын, Азамат);

9.00-17.00 — проспект Чуй, 174, жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Ак-Шыйрак, Бадахшан, Жоогазын);

9.30-17.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Волковой, «Военный городок», отрезки улиц Дзержинского, Кырк-Чоро;

9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-106 — Калыс-Ордо-109);

13.00-16.00 — жилмассив «Алтын-Казык» (улицы Жаштык, Жетиген, Биримдик, Бакай-Ата, Сары-Озон, Бек-Баатыр, Кут, Эл Биримдик, Нооруз).

9.00-17.00 — в районе, ограниченном улицами Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги. Подробнее

У кого намечается той

Эльмурза Сатыбалдиев

Родился 13 марта 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Алимбеков

Родился 13 марта 1975 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Байышбек Астанакулов

Родился 13 марта 1988 года. Мэр города Таласа.

Памятные даты

Изобретена Всемирная паутина

13 марта 1989 года изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Изобрели его английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям (CERN).

Для реализации проекта Тим Бернерс-Ли и системный инженер CERN Роберт Кайо изобрели идентификаторы URI, протокол HTTP и язык HTML. В октябре 1990-го они создали первый веб-браузер, практически не отличающийся от нынешних образцов. Это технологии, без которых уже нельзя себе представить современный интернет.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Камчыбек Дюшалиев

Родился 13 марта 1944 года в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры КР.

Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.



Родилась поэтесса Светлана Суслова

Фото 24.kg. Светлана Суслова

Родилась в 1949-м в Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.

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Печататься начала с 1965-го. Сборники поэтических стихов Светланы Сусловой в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Автор 16 книг. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.

Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова и других. Переводила также с уйгурского, арабского, таджикского — более 20 книг. В ее русской версии эпоса «Манас» 80 тысяч 500 строк.

Является заместителем главного редактора журнала «Литературный Кыргызстан».

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