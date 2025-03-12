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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Грязный воздух Центральной Азии. Города региона далеки от норм ВОЗ

По докладу швейцарской компании, занимающейся технологиями контроля качества воздуха IQAir, большая часть мира живет в условиях загрязненного воздуха.

Отчет рисует мрачную картину состояния мирового воздуха: лишь 17 процентов городов по всему миру соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по качеству воздуха.

Отчет подчеркивает, что подавляющее большинство стран и регионов мира превышают безопасные уровни мелкодисперсных частиц PM2.5, основного загрязнителя, связанного с серьезными проблемами со здоровьем.

Самыми загрязненными странами в 2024 году оказались:

  • Чад, возглавивший список с уровнем PM2.5 в 91,8 микрограмма на кубический метр, что в 18 раз превышает рекомендации ВОЗ.

  • За ним следуют Бангладеш (78 микрограммов на кубический метр), Пакистан (73,7 микрограмма), Демократическая Республика Конго (58,2 микрограмма) и Индия (50,6 микрограмма). Эти страны превышают руководство ВОЗ более чем в 10 раз.

В общей сложности, 91,3 процента стран и регионов (126 из 138), охваченных отчетом, не смогли удержать уровень PM2.5 в пределах рекомендованных ВОЗ 5 микрограммов на кубический метр.

Что в странах Центральной Азии?

Данные за 2024 год показывают, что крупные города региона также значительно превышают рекомендации ВОЗ.

Например в Душанбе среднегодовая концентрация PM2.5 достигла 46,3 микрограмма на кубический метр, Ташкенте — 31,4 микрограмма.

В Бишкеке показатель составил 21.2 микрограмма на кубический метр, в городе Оше — 20,5 микрограмма.

В Алматы загрязнение составило 20,3 микрограмма. В Астане, где уровень загрязнения несколько ниже, среднегодовое значение PM2.5 составляет 15,4 микрограмма, что все равно более чем в три раза превышает безопасный уровень, установленный ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322566/
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