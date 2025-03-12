Об эпизоотической обстановке в Кыргызстане рассказали в Ветслужбе

Эпизоотическая обстановка на территории Кыргызстана благополучная. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инспектор управления противоэпизоотического надзора Ветеринарной службы Абай Казаков.

По его словам, служба выполняет все необходимые мероприятия.

«Это не только вакцинация сельскохозяйственных животных, но и диагностические исследования, дегельментизация против паразитов, обработка сибиреязвенных очагов, проверка почвы на качество дезинфекции и другое», — сказал Абай Казаков.

Он отметил, что в республике сейчас проводят весеннюю вакцинацию скота.

«Мы закупаем препараты и по потребности доставляем в районные и городские ветеринарные управления, соблюдая температурный режим. У нас есть автотранспорт с рефрижератором, управления оснащены холодильным оборудованием. Частные ветврачи выезжают на вакцинацию только с термочемоданами, чтобы соблюдалась холодовая цепь. Это основа хранения препаратов, если температурный режим нарушится, то толку от вакцинации не будет», — подчеркнул инспектор.

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ветврачи выезжают на вакцинацию с термочемоданом

Он уточнил, что постановлением правительства утвержден список болезней животных, при которых профилактические прививки финансируют из средств республиканского бюджета. Владельцам животных препараты предоставляют бесплатно, но за услугу частного ветврача они должны платить, поскольку специалисты не получают зарплату от государства. Другие вакцины граждане приобретают за деньги.

Абай Казаков призвал сотрудничать с Ветслужбой и своевременно вакцинировать животных. Контакты можно найти в системе идентификации и отслеживания животных.

По данным Минводсельпрома, обеспеченность вакциной против инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных 100-процентная. Вакцинируют от ящура, сибирской язвы, оспы, чумы, бешенства, бруцеллеза.