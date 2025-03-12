Об эпизоотической обстановке в Кыргызстане рассказали в Ветслужбе

Эпизоотическая обстановка на территории Кыргызстана благополучная. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инспектор управления противоэпизоотического надзора Ветеринарной службы Абай Казаков.
По его словам, служба выполняет все необходимые мероприятия.
«Это не только вакцинация сельскохозяйственных животных, но и диагностические исследования, дегельментизация против паразитов, обработка сибиреязвенных очагов, проверка почвы на качество дезинфекции и другое», — сказал Абай Казаков.
Он отметил, что в республике сейчас проводят весеннюю вакцинацию скота.
«Мы закупаем препараты и по потребности доставляем в районные и городские ветеринарные управления, соблюдая температурный режим. У нас есть автотранспорт с рефрижератором, управления оснащены холодильным оборудованием. Частные ветврачи выезжают на вакцинацию только с термочемоданами, чтобы соблюдалась холодовая цепь. Это основа хранения препаратов, если температурный режим нарушится, то толку от вакцинации не будет», — подчеркнул инспектор.
Абай Казаков призвал сотрудничать с Ветслужбой и своевременно вакцинировать животных. Контакты можно найти в системе идентификации и отслеживания животных.
По данным Минводсельпрома, обеспеченность вакциной против инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных 100-процентная. Вакцинируют от ящура, сибирской язвы, оспы, чумы, бешенства, бруцеллеза.