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Общество

Первый отечественный препарат для лечения онкологии зарегистрируют в Казахстане

Первый отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний зарегистрируют в Казахстане. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования Нурбек Саясат.

По его словам, в 2024 году препарат успешно прошел клинические испытания первого этапа. Теперь исследования расширили, и лекарство тестируют на пациентах с различными видами рака.

Отмечено, что ранее оно применялось для исследований только при раке толстой кишки.

«Сейчас испытания проводятся на всех типах онкозаболеваний. У пациентов наблюдается положительная динамика — опухоли уменьшаются в среднем на 30 процентов. У некоторых началась ремиссия. Мы планируем завершить испытания и зарегистрировать препарат к концу 2025-го», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что процесс разработки новых лекарств обычно занимает около десяти лет, но в данном случае удалось ускорить некоторые этапы.

Нурбек Саясат, как отмечают СМИ, даже скрестил пальцы и поплевал через плечо, говоря о предстоящих процедурах регистрации. И пообещал, что ведомство «отдельно порадует» казахстанцев после их завершения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322474/
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