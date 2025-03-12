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Общество

Фильм из Кыргызстана участвует в кинофестивале «Сибирский характер» в Омске

В Омске открылся II всероссийский кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер». Об этом сообщается на сайте форума.

В программе, помимо российских, представлены фильмы режиссеров из Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана и Сербии.

Нашу страну представит документальная лента «Скала» режиссера Алтынай Адамалиевой.

«Заниматься животноводством сложно, если фермер — хрупкая и слабая женщина. Какие чувства она испытывает? Хочет ли изменить свою жизнь? Замира Оморова по образованию программист, бухгалтер и юрист, стала чабаном, пасущим яков», — говорится в описании к фильму.

Всего в конкурсе примут участие около 70 картин в документальных, научно-популярных, игровых полнометражных и анимационных номинациях.

Кинофестиваль проходит с 10 по 15 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322464/
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