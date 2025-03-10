11:18
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Общество

В Джалал-Абаде определили, кто будет модернизировать мусоросортировочный цех

В Джалал-Абаде определили, кто будет модернизировать мусоросортировочный цех. ОсОО «Умар Сервис Компани» стало победителем конкурса по проекту государственно-частного партнерства «Эксплуатация мусоросортировочного цеха, строительство и управление производственным предприятием на базе переработанного сырья». Об этом сообщили в Центре ГЧП.

Проект планируется реализовать на территории мусорного полигона муниципального предприятия «Тазалык» в Джалал-Абаде.

На первом этапе подведут водоснабжение к полигону, закупят и установят трансформатор, смонтируют систему вентиляции, приобретут спецтехнику, построят и оснастят административное здание предприятия.

На втором этапе предусмотрено строительство промышленного объекта по переработке отходов и выпуску продукции из переработанного сырья.

Победитель конкурса должен за счет собственных средств реализовать проект, а также обеспечить эксплуатацию и управление комплексом мусоросортировочного цеха и нового предприятия в течение всего срока соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322183/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
Мусоросортировочные заводы обещают построить в Балыкчи и Чолпон-Ате
Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы
На санитарном полигоне готовят земельный участок для мусоросортировочной линии
Мусороперерабатывающий завод. Выявлены финансовые нарушения в мэрии Бишкека
Белорусская компания построит в Караколе мусороперерабатывающий завод
Первую планерку года мэр Бишкека провел на свалке
В Бишкеке подписано соглашение на строительство мусоросортировочного завода
В Бишкеке турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод
Мусорный полигон. Вице-мэр обратился в Генпрокуратуру по факту завышения цен
В конце 2020 года в Бишкеке запустят завод по переработке мусора
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
10 марта, понедельник
11:10
Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить глубинную очистку пляжа Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить...
11:07
Мониторинг. В Кыргызстане повысились цены на овощи
11:01
Ямочный ремонт начался в Бишкеке
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
10:45
В России в реестр контролируемых лиц МВД включили 685 тысяч иностранцев