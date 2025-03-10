В Джалал-Абаде определили, кто будет модернизировать мусоросортировочный цех. ОсОО «Умар Сервис Компани» стало победителем конкурса по проекту государственно-частного партнерства «Эксплуатация мусоросортировочного цеха, строительство и управление производственным предприятием на базе переработанного сырья». Об этом сообщили в Центре ГЧП.

Проект планируется реализовать на территории мусорного полигона муниципального предприятия «Тазалык» в Джалал-Абаде.

На первом этапе подведут водоснабжение к полигону, закупят и установят трансформатор, смонтируют систему вентиляции, приобретут спецтехнику, построят и оснастят административное здание предприятия.

На втором этапе предусмотрено строительство промышленного объекта по переработке отходов и выпуску продукции из переработанного сырья.

Победитель конкурса должен за счет собственных средств реализовать проект, а также обеспечить эксплуатацию и управление комплексом мусоросортировочного цеха и нового предприятия в течение всего срока соглашения.