В Бишкеке 10 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

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Отключения света, воды, газа

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Славянской, Печерской, переулки Кузнечный, Чувашский;

9.30-17.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, Бектенова, Матросова, Суванбердиева, переулки Сумской, Уссурийский;

9.30-12.00 — улица Токомбаева, 45/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Токтогула, Киевской, Манасчи Сагынбая, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, проспект Чуй, 174;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Баба-Ата);

9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазира, Чортекова);

9.00-12.00 — улица Суворова, 1-5, 10, отрезки улиц Осмонкула, Мечникова, Керимова, Челюскина, Суюмбаева, Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Жданова, переулки Коганский, Курский, Двинский, Фонтанный, водозабор;

13.00-17.00 — отрезки улиц Бельской, Рабочей;

11.00-15.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

9.30-12.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);

9.30-17.00 — «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-34).

У кого намечается той

Марат Иманкулов

Родился 10 марта 1960 года. Секретарь Совета безопасности КР.

Садык Шер-Нияз

Родился 10 марта 1969 года. Посол Кыргызстана во Франции, постоянный представитель КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Памятные даты

Cоздан Сарычат-Эрташский государственный заповедник

В 1995 году с целью сохранения уникальных природных ресурсов, редких видов животных и птиц, а также растений создан Сарычат-Эрташский государственный заповедник.

Его площадь — 134 тысячи 140 гектаров . Заповедник относится к числу особо охраняемых территорий Кыргызстана. По классификации Международного союза охраны природы ему присвоена классификация Ia — строгий природный резерват.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Жийдеш Истамбекова

Фото из интернета. Жийдеш Истамбекова

Родилась в 1923 году.

Жийдеш Истамбекова из плеяды первых профессоров национальной медицины, первая кыргызская женщина — врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач Киргизской ССР. Начинала она участковым врачом, потом заведовала отделением терапии областной больницы, кафедрой терапии медицинского института, кафедрой внутренних болезней факультета усовершенствования врачей.

С ее именем связаны исследования гипертонической болезни, хронической пневмонии в условиях высокогорья, эпидемиологии предастмы, бронхиальной астмы в городских условиях, влияния минеральных ванн наших курортов на сердечно-сосудистую систему. Жийдеш Истамбекова — автор 3 сборников научных трудов, более 200 научных статей, 2 монографий, 3 методических рекомендаций для врачей.

Родился живописец Аблабек Даиров

Родился 10 марта 1932 года в колхозе имени 25-летия Киргизской ССР Аламединского района. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Участник выставок с 1954-го. Член Союза художников с 1962 года.

Умер в феврале 1989-го.

Фото knmii.kg. Маманские просторы, 1970 год

Мастер поэтического пейзажа. Работал в основном в окрестностях Пржевальска, в Прииссыккулье. Его большие картины и небольшие натурные пейзажные этюды отличаются простотой сюжетов, композиции, тонкой живописностью, искренностью. Одно из лучших полотен Даирова — «Маманские просторы», где изображено широкое предгорье, поросшее стеблями чия, — красиво, поэтично, сложно по живописному решению.

Родился режиссер Балташ Каипов

Фото www.kino-teatr.ru. Балташ Каипов

Родился 10 марта 1936 года в селе Кок-Тонду Ошской области. Режиссер, актер.

Снял художественный фильм «Алымкан» (1965), документальный теле­фильм «Зарево в горах» (1967), «Поле — радость моя» (1968), «Комуз» (1968), музыкальные фильмы-спектакли «Манас», «Токтогул» (оба 1968), телепрограмму из цикла «Атлас СССР» — «Я — Киргизия» (1968).

Ему принадлежат 60 телепостановок («Неотправленные письма Кутуя», «Тайна девушки», «Старик в потертой шинели» и другие).

Балташ Каипов — один из пионеров кыргызской телевизионной режиссуры, опытный и признанный мастер.

В 1971-м Госкомитетом Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию присвоена высшая категория режиссера телевидения.

Умер 23 января 1996 года.

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