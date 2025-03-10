В Бишкеке 10 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 19.07. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.
Отключения света, воды, газа
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Славянской, Печерской, переулки Кузнечный, Чувашский;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, Бектенова, Матросова, Суванбердиева, переулки Сумской, Уссурийский;
- 9.30-12.00 — улица Токомбаева, 45/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Токтогула, Киевской, Манасчи Сагынбая, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, проспект Чуй, 174;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Баба-Ата);
- 9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазира, Чортекова);
- 9.00-12.00 — улица Суворова, 1-5, 10, отрезки улиц Осмонкула, Мечникова, Керимова, Челюскина, Суюмбаева, Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Жданова, переулки Коганский, Курский, Двинский, Фонтанный, водозабор;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Бельской, Рабочей;
- 11.00-15.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;
- 9.30-12.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);
- 9.30-17.00 — «Военный городок», улицы Лумумбы, Волковой;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-34).
У кого намечается той
Марат Иманкулов
Родился 10 марта 1960 года. Секретарь Совета безопасности КР.
Садык Шер-Нияз
Родился 10 марта 1969 года. Посол Кыргызстана во Франции, постоянный представитель КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Памятные даты
Cоздан Сарычат-Эрташский государственный заповедник
В 1995 году с целью сохранения уникальных природных ресурсов, редких видов животных и птиц, а также растений создан Сарычат-Эрташский государственный заповедник.
Его площадь — 134 тысячи
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Жийдеш Истамбекова
Родилась в 1923 году.
Жийдеш Истамбекова из плеяды первых профессоров национальной медицины, первая кыргызская женщина — врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач Киргизской ССР. Начинала она участковым врачом, потом заведовала отделением терапии областной больницы, кафедрой терапии медицинского института, кафедрой внутренних болезней факультета усовершенствования врачей.
С ее именем связаны исследования гипертонической болезни, хронической пневмонии в условиях высокогорья, эпидемиологии предастмы, бронхиальной астмы в городских условиях, влияния минеральных ванн наших курортов на сердечно-сосудистую систему. Жийдеш Истамбекова — автор 3 сборников научных трудов, более 200 научных статей, 2 монографий, 3 методических рекомендаций для врачей.
Родился живописец Аблабек Даиров
Родился 10 марта 1932 года в колхозе имени 25-летия Киргизской ССР Аламединского района. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Участник выставок с 1954-го. Член Союза художников с 1962 года.
Умер в феврале 1989-го.
Мастер поэтического пейзажа. Работал в основном в окрестностях Пржевальска, в Прииссыккулье. Его большие картины и небольшие натурные пейзажные этюды отличаются простотой сюжетов, композиции, тонкой живописностью, искренностью. Одно из лучших полотен Даирова — «Маманские просторы», где изображено широкое предгорье, поросшее стеблями чия, — красиво, поэтично, сложно по живописному решению.
Родился режиссер Балташ Каипов
Родился 10 марта 1936 года в селе Кок-Тонду Ошской области. Режиссер, актер.
Снял художественный фильм «Алымкан» (1965), документальный телефильм «Зарево в горах» (1967), «Поле — радость моя» (1968), «Комуз» (1968), музыкальные фильмы-спектакли «Манас», «Токтогул» (оба 1968), телепрограмму из цикла «Атлас СССР» — «Я — Киргизия» (1968).
Ему принадлежат 60 телепостановок («Неотправленные письма Кутуя», «Тайна девушки», «Старик в потертой шинели» и другие).
Балташ Каипов — один из пионеров кыргызской телевизионной режиссуры, опытный и признанный мастер.
В 1971-м Госкомитетом Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию присвоена высшая категория режиссера телевидения.
Умер 23 января 1996 года.
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