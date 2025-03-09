10 марта: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Славянской, Печерской, переулки Кузнечный, Чувашский;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, Бектенова, Матросова, Суванбердиева, переулки Сумской, Уссурийский;
- 9.30-12.00 — улица Токонбаева, 45/1;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Токтогула, Киевской, Манасчи Сагынбая, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, проспект Чуй, 174;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Баба-Ата);
- 9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазира, Чортекова);
- 9.00-12.00 — отрезки улицы Суворова, 1-5, 10, Осмонкула, Мечникова, Керимова, Челюскина, Коганский, Курский, Суюмбаева, Ибраимова Куренкеева, Усенбаева, Жданова, переулки Двинский, Фонтанный, водозабор;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Бельской, Рабочей;
- 11.00-15.00 — отрезки улиц Лулумбы, Профсоюзной;
- 9.30-12.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);
- 9.30-17.00 — «Военный городок», улицы Лулумбы, Волковой;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-34).