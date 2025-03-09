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Общество

10 марта: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

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Бишкек
  • 9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 20, отрезки улиц Славянской, Печерской, переулки Кузнечный, Чувашский;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, Бектенова, Матросова, Суванбердиева, переулки Сумской, Уссурийский;
  • 9.30-12.00 — улица Токонбаева, 45/1;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Турусбекова, Токтогула, Киевской, Манасчи Сагынбая, отрезки улиц Гагарина, Асаналиева, проспект Чуй, 174;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Баба-Ата);
  • 9.30-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазира, Чортекова);
  • 9.00-12.00 — отрезки улицы Суворова, 1-5, 10, Осмонкула, Мечникова, Керимова, Челюскина, Коганский, Курский, Суюмбаева, Ибраимова Куренкеева, Усенбаева, Жданова, переулки Двинский, Фонтанный, водозабор;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Бельской, Рабочей;
  • 11.00-15.00 — отрезки улиц Лулумбы, Профсоюзной;
  • 9.30-12.00 — село Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Сельская, Веселая);
  • 9.30-17.00 — «Военный городок», улицы Лулумбы, Волковой;
  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй-34).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322155/
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