Женщины «Кумтора» о любимой работе и семейном счастье

В преддверии Международного женского дня журналисты пообщались с представительницами прекрасного пола, которые успешно работают в сферах, традиционно считающихся «мужскими». Одна из них — Айчолпон Макенова, инженер по организации эксплуатации и ремонту золотоизвлекающей фабрики рудника «Кумтор».

— Почему вы выбрали именно эту профессию?

— Все началось с того, что в июле 2019 года, сразу после защиты диплома, я получила приглашение на двухлетнюю стажировку в «Кумтор Голд Компани». Тогда у меня даже не было диплома на руках!

Во время учебы в Кыргызском техническом университете имени И.Раззакова я была одной из лучших студенток, получала президентскую стипендию, несколько раз становилась стипендиатом DAAD, активно участвовала в жизни университета. При этом точно не знала, каким будет мое будущее. Я всерьез рассматривала возможность поступления в магистратуру в Германии.

Фото из личного архива Айчолпон Макеновой

Но после собеседования на «Кумторе» мне предложили стажировку в отделе технического обслуживания золотоизвлекающей фабрики. Это был невероятный шанс — только окончив университет, сразу попасть на крупнейшее предприятие страны.

Мои навыки и стремление к обучению быстро заметили, и вскоре мне предложили должность инженера в плановом отделе технического обслуживания фабрики.

— С какими трудностями вы сталкиваетесь?

— Работа на руднике имеет свои плюсы и минусы. Конечно, бывает непросто — приходится находиться далеко от дома, жить в небольших комнатах, работать в условиях высокогорья. Но это компенсируется возможностью быть в эпицентре производственных процессов, взаимодействовать с техникой и решать инженерные задачи, которые невозможно освоить удаленно.

За три года я участвовала в разработке и внедрении сложных технических решений. Такой опыт просто не дается тем, кто не работает непосредственно на производстве. Приходилось осваивать новые знания, разбираться в сложной документации, сотрудничать с ведущими мировыми производителями оборудования.

Я очень благодарна своим руководителям, которые всегда поддерживали и направляли меня. Их советы и доверие сыграли огромную роль в моем профессиональном развитии.

Фото из личного архива Айчолпон Макеновой

— Вы мечтали об этой профессии?

— Мои мечты были разными, но результат оказался очень близким к тому, чего я хотела. Я окончила Кыргызский технический университет по специальности «Технологии машиностроения».

Выбор был непростым. Еще в школе я понимала, что хочу стать инженером. Изучив рынок, заметила, что в Кыргызстане очень мало специалистов в этой сфере.

Родители отговаривали — переживали, что девушке будет сложно и не найду работу. Меня не привлекали популярные направления вроде экономики, бизнеса или IT. Обладая математическим складом ума, я понимала, что в машиностроении конкуренция ниже, а значит, шансов на трудоустройство больше.

Я выбрала Кыргызско-Германский технический институт при университете. Все мы знаем, что Германия — мировой лидер в машиностроении, и обучение там давало перспективы. Я не ошиблась: благодаря мотивации и упорству получала стипендию, а после первого курса побывала на заводах BMW, Mercedes-Benz и Siemens. Это окончательно подтвердило желание стать инженером.

— Сложно ли работать наравне с мужчинами?

— Нет. Еще в университете училась преимущественно в мужском коллективе.

Многое зависит и от характера: я не боюсь сложностей, не жалуюсь, а иногда даже показываю другим, как нужно работать. К тому же женский ум в инженерии обладает своими преимуществами: мы внимательны к деталям, быстрее адаптируемся к разным задачам и сложностям, результативно анализируем сложные взаимосвязи.

Наш отдел «Планирования и инжиниринга» возглавляет женщина, которая не только профессионал высочайшего уровня, но и стратег, формирующий развитие фабрики. Мужчины, занимающие схожие должности, уважают ее, но не могут с ней сравниться. Такой пример перед глазами просто стирает все страхи — остается только идти вперед к цели.

Фото из личного архива Айчолпон Макеновой

— Карьера и семья — можно ли совмещать?

— Однозначно да. Важно находить баланс между работой и личной жизнью.

К тому же мне повезло: я вышла замуж за коллегу. Мы учились в одном университете, вместе проходили стажировку, развивались профессионально. У нас общие взгляды, мечты, амбиции, и поддерживаем друг друга во всем.

Мы растем вместе — и это лучшая формула успеха в семье и карьере.

Наша следующая героиня — геолог Жылдыз Эшалиева. На руднике она работает вот уже 21 год, любит профессию и патриот своей страны. Родилась в селе Калба Таласской области. Любящая мать двоих сыновей и двух дочек.

Фото из личного архива Жылдыз Эшалиевой

— Почему вы выбрали профессию геолога? Ведь она больше подходит мужчинам.

— Для меня геология, это наука, изучающая спрятанные под землей тайны. После окончания школы я долго не задумывалась над выбором профессии. К тому же, в тот год моя сестра оканчивала Горно-металлургический институт. «Приезжай ко мне, выбрав профессию геолога, не пожалеешь, тем более она тебе интересна», — сказала сестра. Таким образом, мое желание и поддержка сестры определили выбор.

— Как вы устроились на работу в «Кумтор»?

— Во время учебы нас направляли на производственную практику. Я решила попробовать отправить анкету в «Кумтор». Прошла конкурс и три месяца проходила практику на руднике. Оканчивая пятый курс, вновь отправила туда анкету, так как была знакома с условиями работы и так называемой кухней рудника. Прошла конкурс и меня взяли на работу. И вот с января 2004 года Кумтор стал частью моей жизни. Тут мои профессиональные навыки выросли, я научилась выносливости, но самое главное — четко соблюдать правила безопасности и ко всему подходить с высокой ответственностью. На таком тяжелом производстве строгие правила очень важны.

— В чем особенность вашей работы?

— Мое основное рабочее место в карьере и офисе. Мы составляем схемы и геологические карты расположения золота. Оцениваем геологические особенности и характеристики рабочих участков. Определяем состав руды и глубину нахождения полезных ископаемых. И на компьютере отмечаем их на карте. Мне работа очень нравится.

Фото из личного архива Жылдыз Эшалиевой

— Вы работаете двухнедельным вахтовым режимом. На семейную жизнь это влияет?

— Такие условия, конечно, тяжелы для женщин. Супруг — мой коллега, поэтому такой режим работы мне не сильно заметен. С мужем Байсалбеком Эшалиевым познакомились, когда я только устроилась в «Кумтор», поженились. 21 год счастливы в браке, на работе и в обычной жизни всегда поддерживаем друг друга. Он работал в отделе геологической разведки. Сейчас в Бишкеке занят другими делами.

Фото из личного архива Жылдыз Эшалиевой

— Что бы вы посоветовали девушкам, желающим построить карьеру в геологии, да и в горнорудной отрасли в целом?

— Никогда не бойтесь стремиться к поставленной цели. Если вам интересна геология, прилежно учитесь, получайте глубокие знания. Участвуйте во всевозможных стажировках и конкурсах. В последние годы в Кыргызстане горнорудная отрасль значительно оживилась, открываются новые предприятия. Это значит, у отрасли светлое будущее и, конечно же, хорошая оплата труда. Самое главное — верить в себя!