На совещании мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева озвучили полный список улиц и мостов, которые планируют построить и реконструировать в 2025-м. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в этом году в столице планируют построить четыре новые дороги:

продолжение улицы Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4,5 километра);

продолжение улицы Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара (3,1 километра);

продолжение улицы Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова (3,5 километра);

продолжение улицы Токтоналиева от Южной магистрали до улицы Абдрахманова (1,3 километра).

До конца 2025-го также планируют открыть улицы Бакаева (от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева) и Кара-Дарыя (от улицы Горького до улицы Льва Толстого).