Новые мосты планируют построить:

  • на улице Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека;
  • на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин;
  • на улице Шукурова через Восточный БЧК до улицы Медерова.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в Бишкеке начнут строить эстакадные мосты и транспортные развязки.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета, запланирована реконструкция следующих улиц:

  • улица Шабдана Баатыра от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова;
  • бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева;
  • улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Акиева;
  • улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика;
  • улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля;
  • улица Курманджан Датки от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй.

Ранее вице-мэр Жамалбек Ырсалиев заявил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, что на строительство дорог в столице в 2025 году планируют потратить 4 миллиарда сомов.