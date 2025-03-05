Запрет на пластик и пакеты: кабмин хочет увеличить ассортимент экопродукции

План мероприятий по развитию производства экологически безопасных упаковочных материалов и снижению уровня использования пластиковых пакетов на 2025-2027 годы утвердил кабмин. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

Документом поручено министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям президента в областях и органам местного самоуправления «принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению плана мероприятий в установленные сроки».

Установлена персональная ответственность чиновников за качественное и своевременное выполнение плана мероприятий.

В плане обозначены задачи, которые необходимо реализовать, в частности кабмин предлагает:

наращивать объемы производства бумажных и экопакетов на территории КР и поддерживать модернизацию существующих предприятий;

увеличить ассортимент экопродукции;

снизить уровень использования полиэтиленовых пакетов в стране;

вести учет импорта полимерных товаров и отходов 39 группы по коду ТН ВЭД, также производства пакетов из полимерной пленки в КР;

проводить мониторинг и оценку мощностей местных производителей альтернативных (текстильных, бумажных, биоразлагаемых) экологически безопасных пакетов и возможности покрытия потребностей внутреннего рынка республики;

создавать новые пункты сбора и переработки пластиковых отходов;

информировать население о правильной сортировке отходов, вовлечение экологических организаций в кампании;

рассмотреть возможность внедрения платных полимерных пакетов с достаточно высокой стоимостью.

Напомним, в Кыргызстане с 1 января 2027 года запрещаются производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующий закон.

А в Жогорку Кенеше предложили пересмотреть запрет на пластик и пакеты в Кыргызстане.

«В настоящее время КР не готова обеспечить население и рынок достаточным количеством альтернативной тары и мощностями по ее переработке. Запрет оборота одноразовой пластиковой упаковки для еды также является практически невыполнимой нормой в настоящих реалиях. Возникает риск несоблюдения пищевой безопасности продуктов. Поэтому предлагается определить перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластикой посуды, подлежащих обороту, исходя из перерабатываемых свойств полимеров», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.