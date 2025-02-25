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Общество

Вызов времени. Детям советуют прививать кибергигиену

Кибергигиену нужно прививать с детства. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Алмамбет Касымбеков.

По его словам, сотрудники госагентства провели обучение для директоров школ в Бишкеке, до конца года такие встречи планируется провести в образовательных учреждениях по регионам.

«Раньше в школах обучали основам безопасности жизнедеятельности. Почему бы один из модулей этого предмета не посвятить кибергигиене, цифровой безопасности в целом? Это уже вызов времени. Мы видим, что дети с 3-4-х лет уже пользуются телефоном и не понятно, своим или родительским аппаратом. Недавно видел новость о том, что в России девочка-подросток играла через телефон родителей и перевела крупную сумму денег мошенникам, которые связались с ней через мобильную игру. Для детей это просто цифры, и нужно объяснять им, как делать нельзя», — сказал Алмамбет Касымбеков.

Он озвучил ряд рекомендаций для родителей:

  • установить на телефон родительский контроль, который позволяет в том числе блокировать загрузку и установку приложений;
  • предусмотреть для мессенджеров, мобильного банкинга двухфакторную аутентификацию;
  • использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;
  • купить по возможности отдельный смартфон, чтобы от ребенка не зависела безопасность ваших личных данных и приложений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320987/
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