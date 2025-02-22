Центральная Азия расширяет сотрудничество по использованию общих рек

За последние три года страны Центральной Азии заключили четыре новых двусторонних соглашения по управлению речными водными ресурсами. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что в условиях изменения климата сотрудничество между странами региона становится все более активным.

Однако в вопросе защиты трансграничных подземных вод пока остаются пробелы.

«Сотрудничество по 45 трансграничным водоносным горизонтам (слоям земли, содержащим воду) Центральной Азии пока отстает по сравнению с управлением реками, но есть и прогресс. Так, Казахстан и Узбекистан начали работать вместе над вопросами защиты Приташкентского трансграничного водоносного горизонта, расположенного в бассейне Сырдарьи. Из-за активного забора воды его запасы истощаются, а ухудшение качества подземных вод становится серьезной проблемой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на региональном семинаре, который прошел в феврале в Ташкенте, обсуждалась возможность использования существующих механизмов сотрудничества, таких как Комиссия по водному хозяйству бассейна рек Чу и Талас и Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии, для управления подземными водами.

Во встрече приняли участие эксперты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители международных и неправительственных организаций. Результаты будут использованы в рамках нового регионального проекта по низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата трансформации водно-земельно-энергетического баланса в Центральной Азии.