Более 4 миллионов сомов в год нужно на содержание фонтана у Жогорку Кенеша

Фонтанный комплекс, расположенный перед зданием Жогорку Кенеша, по адресу проспект Чуй, 205, намерены передать на баланс мэрии города Бишкека. Проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.
Уточняется, что после принятия в муниципальную собственность Бишкека необходимо предусмотреть денежные средства для дальнейшей эксплуатации и содержания объекта. По предварительным расчетам, ежегодная сумма затрат составит 4 миллиона 660 тысяч сомов.
Однако Бишкекское финансовое управление в своем заключении сообщает, что при принятии этого проекта постановления на содержание фонтанного комплекса муниципальному предприятию «Тазалык» за счет местного бюджета на 2025 год потребуются дополнительные денежные средства в сумме 6 миллионов 743,7 тысячи сомов.