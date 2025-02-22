Более 4 миллионов сомов в год нужно на содержание фонтана у Жогорку Кенеша

Фонтанный комплекс, расположенный перед зданием Жогорку Кенеша, по адресу проспект Чуй, 205, намерены передать на баланс мэрии города Бишкека. Проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Фото с сайта gov.kg

В справке-обосновании отмечается, что управлением делами президента проведена модернизация объекта, включая установку электрических насосов высокого качества, системы дистанционного управления подсветкой, гранитного покрытия и других элементов. Однако остается нерешенным вопрос дальнейшего качественного сервисного и технического обслуживания фонтанного комплекса, включая очистку, проверку герметичности и так далее.

Уточняется, что после принятия в муниципальную собственность Бишкека необходимо предусмотреть денежные средства для дальнейшей эксплуатации и содержания объекта. По предварительным расчетам, ежегодная сумма затрат составит 4 миллиона 660 тысяч сомов.

Однако Бишкекское финансовое управление в своем заключении сообщает, что при принятии этого проекта постановления на содержание фонтанного комплекса муниципальному предприятию «Тазалык» за счет местного бюджета на 2025 год потребуются дополнительные денежные средства в сумме 6 миллионов 743,7 тысячи сомов.