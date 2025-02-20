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Общество

В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей

В столичных акимиатах прошли заседания комиссии по делам детей (КДД). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что на комиссиях рассмотрели материалы, связанные с правонарушениями среди детей, по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воссоединению детей с семьей и на месте приняли соответствующие решения:

  • в Первомайском районе рассмотрели 27 материалов, с начала года — 61;
  • в Свердловском районе на повестку дня вынесены и рассмотрены вопросы по 26 материалам, с начала года — более 194;
  • в Ленинском районе рассмотрели 25 материалов, с начала года проведено пять заседаний и рассмотрено более 173 материалов;
  • в Октябрьском районе на заседании рассмотрели 14 материалов, с начала года провели три заседания и рассмотрели 38 материалов.

Основной задачей комиссии по делам детей являются профилактика правонарушений, бродяжничества и оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Если вы стали свидетелем семейного насилия в отношении детей или обнаружили семью с детьми в трудной жизненной ситуации, просим обращаться в органы социальной защиты по номерам:

  • Свердловская районная администрация: 0312530376;
  • Первомайская районная администрация: 0312660686;
  • Ленинская районная администрация: 0312653746;
  • Октябрьская районная администрация: 0312510263; 
  • центр помощи детям: 0312542934, 0312442510;
  • номера горячей линии: 111, 112, 115. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320593/
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