В Бишкеке за год зафиксировали 466 случаев правонарушений в отношении детей

В столичных акимиатах прошли заседания комиссии по делам детей (КДД). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отмечается, что на комиссиях рассмотрели материалы, связанные с правонарушениями среди детей, по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, воссоединению детей с семьей и на месте приняли соответствующие решения:

в Первомайском районе рассмотрели 27 материалов, с начала года — 61;

в Свердловском районе на повестку дня вынесены и рассмотрены вопросы по 26 материалам, с начала года — более 194;

в Ленинском районе рассмотрели 25 материалов, с начала года проведено пять заседаний и рассмотрено более 173 материалов;

в Октябрьском районе на заседании рассмотрели 14 материалов, с начала года провели три заседания и рассмотрели 38 материалов.

Если вы стали свидетелем семейного насилия в отношении детей или обнаружили семью с детьми в трудной жизненной ситуации, просим обращаться в органы социальной защиты по номерам:

Свердловская районная администрация: 0312530376;

Первомайская районная администрация: 0312660686;

Ленинская районная администрация: 0312653746;

Октябрьская районная администрация: 0312510263;

центр помощи детям: 0312542934, 0312442510;

номера горячей линии: 111, 112, 115.

Основной задачей комиссии по делам детей являются профилактика правонарушений, бродяжничества и оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.