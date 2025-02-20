Фильм из Кыргызстана «Качкын» завоевал три награды на кинофестивале во Франции

Фильм «Качкын» Дастана Жапара Рыскелди завоевал три награды Международного фестиваля кино Азии в Везуле (Франция). Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.com.

Он удостоен приза международного жюри, а также премий Марка Хааза и Музея Гиме.

«Качкын» рассказывает о сложностях и испытаниях, с которыми сталкиваются мигранты, стремящиеся улучшить свою жизнь в чужой стране, и фокусируется на последствиях нелегальной миграции.

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Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.