Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге

Блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. Об этом пишут казахские СМИ.

По данным Комитета государственных доходов РК (КГД), 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге (более 9 миллиардов сомов. — Прим. 24.kg). По словам самих блогеров, под обвинение в «занижении доходов» попало значительно больше инфлюенсеров.

Блогерам предоставлено 30 рабочих дней для подачи дополнительной налоговой отчетности с уплатой начисленных налогов или предоставления пояснений в случае несогласия.

Эксперты отмечают, что КГД, вероятно, анализировал банковские выписки блогеров и сравнивал их с задекларированными доходами. В случае расхождений блогерам рекомендуется предоставить пояснения и доказательства, подтверждающие законность полученных средств.

Многие блогеры выразили недоумение, — пишет «Курсив». Большинство из них не согласны с обвинениями налоговых органов. Среди них известные журналисты, политики и бизнесмены Казахстана.

Политик и активист Мухтар Тайжан заявил:

«Опубликован список блогеров, которые якобы не доплатили налоги. Там фигурирует и моя фамилия, правда, со сравнительно скромным начислением — примерно 10 миллионов тенге за 2022 год и 10 миллионов за 2023-й — всего 20 миллионов тенге. Оказывается, меня зачислили в разряд блогеров по той причине, что у меня много подписчиков в Facebook, Instagram и на YouTube. Они заподозрили, что я занимаюсь нелегальной рекламой, не плачу с этого налоги, и запросили все денежные обороты по моим личным банковским картам», — написал он в соцсетях.

Тайжан уверяет, что в его оборотах нет ни одного перевода от юридических лиц.

В Комитете государственных доходов РК подчеркивают, что целью этих мероприятий является обеспечение полноты уплаты налогов всеми гражданами, независимо от рода их деятельности. Блогерам напоминают о необходимости декларировать доходы от онлайн-рекламы, продажи информационных продуктов, обучающих курсов и других видов коммерческой деятельности.

Блогер Алишер Еликбаев предположил, что власти Казахстана решили обратить внимание на налоги инфлюенсеров из-за их демонстрации роскошного образа жизни.

По его словам, в конце 2024 года кто-то из инфлюенсеров провел шикарную свадьбу, чем разозлил руководство страны.

Еще в конце 2023 года казахские СМИ писали, что в Казахстане планируют обязать блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. И что инфлюенсеры обязаны маркировать рекламу в соцсетях, а также могут быть привлечены к ответственности за распространение фейков и уклонение от налогов.