Фильм о футболисте «Спартака» Федоре Черенкове покажут в Бишкеке

В Бишкеке 20 февраля пройдет закрытый показ картины «Федя. Народный футболист» о легендарном игроке московского «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове. Об этом сообщили его организаторы.

Художественный фильм Николая Акелькина расскажет о жизни и спортивной карьере футболиста, а именно о событиях, когда Федор Черенков решает закончить с футболом из-за разногласий с тренером сборной СССР. Но поддержка семьи и любовь болельщиков заставляют его передумать и бороться за исполнение заветной мечты выступить на турнире.

Съемки картины проходили в Москве, на ВДНХ и в театре на Таганке, а также в Беларуси. Для режиссера Николая Акелькина фильм о Федоре Черенкове дебютный. Ранее он работал режиссером-сценаристом над короткометражкой «Двадцать девятый». Совместно с телеведущим и журналистом Ильей Казаковым написал сценарий киноленты, где консультантами выступили участники событий картины — футболист Сергей Родионов и дочь Федора Черенкова Анастасия.

В фильме снялись такие известные российские актеры театра и кино, как Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова и Сергей Петренко. Главную роль сыграл Станислав Румянцев.

Картину снял продюсерский центр «Сделано в Дело» Сергея Шишкарева при участии IVAN Production и поддержке Фонда кино.

Фото из интернета