Любовь из 1990-х. Рецензия на фильм «Ашыгым»

Премьера новой романтической картины Манаса Халдарова «Ашыгым» состоялась в преддверии Дня всех влюбленных.

Фильм повествует об истории любви двух молодых людей, но эти события происходили в прошлом.

Картина начинается с современных кадров — окруженный заботой семьи мужчина по имени Максат (актер — Аскат Сулайманов), у которого обнаружили серьезное заболевание, вспоминает молодость и рассказывает внучке о том, как встретил будущую жену.

Далее действие фильма перемещается в 1994-й год, где еще молодой Максат влюбляется в Айсулуу, но родители девушки против их отношений и хотят выдать дочь замуж за сына друзей.

У авторов хорошо получилось показать любовь героев. Можно прочувствовать эмоции влюбленных, искру и химию между ними, их история любви заставляет сопереживать молодым людям.

Главные роли исполнили Бакболот Конурбаев и Мадалена Абдрахманова. Конурбаев сумел передать многослойный образ: его герой балансирует между решимостью и сомнениями, между юношеской импульсивностью и глубокой верой в чувства. Такой персонаж вызывает искреннюю симпатию, ведь он живой, с настоящими эмоциями и внутренней борьбой.

Взаимоотношения парня и девушки проходят большое развитие по ходу фильма — от ее неприятия в начале знакомства до бескорыстной и почти всеобъемлющей любви к концу картины.

Основное действие фильма происходит в 1990-е годы, и режиссерам удалось воссоздать эпоху, уделив особое внимание деталям — пейджеры, стационарные телефоны, очереди за хлебом и так далее.

Искусство в фильме становится не просто фоном, а важным элементом повествования, подчеркивая глубину чувств и мировоззрение героев. Они ходят на свидание в театр, Максат дарит Айсулуу произведение Чингиза Айтматова, а одна из сцен картины буквально воссоздает эпизод из «Красного яблока». Эта отсылка воспринимается как выражение глубокого уважения к великому писателю и его наследию.