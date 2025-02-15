Глава Чокморовского айыл окмоту Тимур Джумалиев разъяснил ситуацию с вырубкой деревьев в селах Октябрьском и Чуйском. Об этом он рассказал 24.kg.

Напомним, жители сел сообщили, что массово вырубаются деревья вдоль дороги.

По словам Тимура Джумалиева, информация жителей не соответствует действительности. И чтобы подтвердить свои словам, он прислал фото обрезанных деревьев.

«Ни одно дерево не срублено. Это обрезка веток. Полномочный представитель президента в Чуйской области поручил завершить работу до конца февраля», — сказал глава айыл окмоту.

Он пояснил: то, что зафиксировано жителями на видео, — это большие ветки, нависшие над дорогой.