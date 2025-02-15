Губернатор Сахалина лично встречается с женщинами, решившими сделать аборт

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проводит личные приемы с женщинами, которые решили сделать аборт, и отговаривает их от этого. Об этом он сам рассказал журналистам, сообщает ASTV.

По словам губернатора, он «напрямую выясняет у сахалинок, что именно мешает им родить ребенка», и хочет найти «системное решение демографических проблем».

«Назову статистику. 4,5 тысячи младенцев рождается. 2 тысячи абортов делается. Если спасем тысячу детей, мы получим тысячу человек. Это все — внимание к людям. Доступная медицина — это внимание. Демография — это внимание», — приводится цитата Валерия Лимаренко.

Он отметил, что эту работу проделывает потому, как в России и ряде зарубежных стран очень остро стоит вопрос демографии.