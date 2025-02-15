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Общество

Мировые цены на все виды мяса, кроме говядины, снизились

Мировые цены на мясо в январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1,4 процента. Такие данные приводятся на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По ее данным, стоимость баранины снизилась в условиях сокращения спроса после новогодних праздников. Цены на мясо птицы также упали в связи с достаточным предложением, особенно со стороны Бразилии, где благоприятная стоимость кормов способствовала росту производства.

«Цены на свинину снизились в связи с падением котировок в Европейском союзе, где в результате вспышки ящура в Германии некоторые ключевые страны‑импортеры ввели запрет на импорт, что привело к избыточному предложению. Это также осложнялось затовариванием в связи с закрытием скотобоен в новогодние праздники», — говорится в сообщении.

А стоимость говядины, напротив, выросла в условиях устойчиво высокого импортного спроса на ключевых рынках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320046/
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