Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 15 февраля 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 15 февраля 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,8 градуса.

Самым теплым — 15 февраля 2007-го, когда температура составила +19,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со средней температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со среднемесячной температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 февраля в столице малооблачно, небольшой снег. Днем воздух прогреется до 0 градусов, а ночью температура опустится до −9 градусов.