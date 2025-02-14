Верховный суд Кыргызстана подвел итоги 2024 года

Состоялось заседание пленума Верховного суда под председательством Медербека Сатыева. Там подвели итоги работы судебной системы за прошлый год, выявили ключевые тенденции. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.
Основные итоги 2024-го Суды первой инстанции по всей республике рассмотрели 178 тысяч 412 судебных дел и 68 тысяч 518 судебных материалов по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях. Это на 25,61 процента больше по количеству дел и на 3,91 процента больше по количеству материалов, чем в 2023 году.
Также отмечается снижение количества обжалований, лишь 7,3 процента дел обжалованы в апелляционном порядке и только 3 процента — в кассационном. Это, по мнению Верховного суда, свидетельствует о росте доверия граждан к судам и повышении эффективности судебной системы.
Государственная пошлина, уплаченная при подаче исковых заявлений, составила 231 миллион 87 тысяч 268 сомов. По итогам рассмотрения дел взыскано 109 миллионов 917 тысяч сомов.
Отчеты коллегий
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Уголовные дела. В кассационном порядке рассмотрено 1 тысяча 18 дел в отношении 1 тысячи 335 человек, что на 5 процентов меньше, чем в 2023 году. Из 776 кассационных жалоб удовлетворено 267.
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Гражданские и экономические дела. В суды первой инстанции поступило 161 тысяча 407 дел, что на 30,18 процента больше, чем в 2023-м. Обжаловано в апелляционном порядке 6,7 процента, в кассационном — 2,91 процента.
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Административные дела. Рассмотрено 6 тысяч 46 дел. Обжаловано в апелляционном порядке 35,3 процента, в кассационном — 17,8 процента.