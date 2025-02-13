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Общество

Соцсеть Маска выплатит Трампу $10 миллионов за блокировку его аккаунта

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter), принадлежащая Илону Маску, согласилась выплатить около $10 миллионов для урегулирования иска, поданного президентом США Дональдом Трампом. Этот иск связан с блокировкой его аккаунта после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Об этом пишет Reuters.

В январе 2025-го компания Meta (владеющая Facebook и Instagram) также согласилась выплатить Дональду Трампу $25 миллионов для урегулирования аналогичного иска, связанного с блокировкой его аккаунтов на этих платформах после тех же событий.

После приобретения Twitter Илоном Маском и его переименования в X аккаунт Трампа был восстановлен. Кроме того, Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа, пожертвовав $250 миллионов. Несмотря на это, стороны решили урегулировать судебный спор посредством выплаты компенсации.

Ожидается, что адвокаты лидера Соединенных Штатов также будут стремиться к урегулированию с компанией Google, которая заблокировала его канал на YouTube после событий января 2021-го. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319890/
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