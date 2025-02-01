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Общество

Получивший множество наград фильм «Горная трясогузка» выходит в прокат в Бишкеке

Кыргызский фильм «Горная трясогузка» 6 февраля выходит в прокат в Бишкеке. Об этом в соцсетях сообщили авторы.

«Лента имела большой успех и завоевала несколько наград! Это результат упорного труда всей нашей команды, наших актеров и всего творческого сообщества», — отметили они.

Фильм показан на 32 международных кинофестивалях во Франции, Италии, Канаде, США, Гонконге, Скандинавии и других странах и завоевал множество наград.

Сюжет «Горной трясогузки» строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевной чистоты, веры в людей и жизнь.

Автор сценария — Бегалы Наргозу при участии Кубатбека Жусубалиева, Марата Сарулу, Актана Арыма Кубата и Жамбы Жусубалиевой. Оператор-постановщик — Хасан Кыдыралиев. Композитор — Баласагын Мусаев.

В главных ролях снимались Асан Аманов, Жамила Сыдыкбаева, Руслан Орозакунов, Альбина Имашева, Таазим Уметалиева, Мадалена Абдракманова и Дидара Зарлыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318651/
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