В Бишкеке выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү»

В Бишкеке сегодня выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү» режиссера Самата Эркинбекова.

Девушка из богатой семьи оказывается в непростой ситуации: на празднике в честь дедушки вся семья ждет ее с мужем, которого у нее нет. В отчаянии она уговаривает скромного парковщика из своего офиса притвориться ее супругом. В деревне, среди родных, девушка неожиданно начинает видеть в нем доброго и искреннего человека, которого раньше не замечала.

Режиссер: Самат Эркинбеков.

Жанр: комедия.

Язык: кыргызский.

Актеры: Алмаз Аманбаев, Адеми Бейшенбекова, Уулкан Алмаз кызы, Самат Эркинбеков.