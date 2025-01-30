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Общество

В Бишкеке выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү»

В Бишкеке сегодня выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү» режиссера Самата Эркинбекова.

Девушка из богатой семьи оказывается в непростой ситуации: на празднике в честь дедушки вся семья ждет ее с мужем, которого у нее нет. В отчаянии она уговаривает скромного парковщика из своего офиса притвориться ее супругом. В деревне, среди родных, девушка неожиданно начинает видеть в нем доброго и искреннего человека, которого раньше не замечала.

Режиссер: Самат Эркинбеков.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Алмаз Аманбаев, Адеми Бейшенбекова, Уулкан Алмаз кызы, Самат Эркинбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318323/
просмотров: 418
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