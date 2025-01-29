В Бишкеке 29 января небольшая облачность, возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Памятные даты

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, между 12 января и 19 февраля.

Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит праздник Весны.

День рождения автомобиля

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала скорость 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж торжественно назван Motorwagen.

29 января 1886-го, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский императорский патент № 37435.

В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких машин было создано всего три, две из которых бесследно исчезли (скорее всего, они украдены), а третья красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Васильченко

Родился 29 января 1937 года.

В 1946-м вместе с родителями переехал из Восточно-Казахстанской области в Токмак. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева, гидротехнический факультет. Был направлен во Фрунзенский ГЭСстрой, который строил ТЭЦ Бишкека.

Николай Васильченко был мастером, прорабом и начальником участка на строительстве теплоэлектроцентрали.

Был одним из основателей панельного строительства во Фрунзе, участвовал в возведении плотин гидроэлектростанций Токтогульской, Курпсайской, Шамалдысайской и других. Заслуженный строитель Кыргызской Республики. В течение девяти лет был министром ЖКХ, в 1985 году избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и членом ЦК Компартии.

Умер в сентябре 2021-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.