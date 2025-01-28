16:35
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Общество

«Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать дом у главы стройкомпании

В соцсетях распространили видео разговора Эламана Мазырбаева, мужчины, пытавшегося поджечь себя у здания Генпрокуратуры, и Арсланбека Калмурзаева, который обманным путем продал ему дом.

Дом, из-за которого произошел конфликт, принадлежит главе строительной компании TS Group Алмазу Тиленову. По его словам, он согласился продать дом Арсланбеку Калмурзаеву под строительство медресе для девочек, но разорвал сделку, не получив полного расчета. Как отметил Алмаз Тиленов, в переговорах Эламан Мазырбаев не упоминался.

Во время видеозвонка мужчины обсуждают, как забрать дом Алмаза Тиленова. Арслан обещает помочь вернуть им же проданный дом Эламану, если тот заплатит $5 тысяч.

Ранее Эламан приобрел дом у Арслана Калмурзаева, рассчитавшись автомобилями.

«Сходи в офис и оставь $5 тысяч либо я отправлю тебе свои реквизиты. Отправь $5 тысяч», — заявляет Арслан.

В ходе разговора Арслан Калмурзаев заявляет, улыбаясь: «Эламан, пойди просто, выгони и сам живи. На Алмаза «духу не хватает»? Нельзя по-мужски «поговорить»?»

«Проблема в том, что он говорит, что не продавал. В общем, зря я купил этот дом. Было бы хорошо, если бы вы перед отъездом закончили с документами. Вы свои долги закрыли и уехали, а у меня куча долгов. Машины, на которой я бы ездил, нет, квартиры нет, все продано, в залоге или в ломбарде», — отвечает Эламан.

Арслан ответил, что тогда Алмаза Тиленова нужно выгнать и посадить, а ему самому заселяться.

Как сообщалось ранее, 20 января Эламан Мазырбаев совершил акт самосожжения, облившись керосином, возле здания Генпрокуратуры. Он объяснил это «несправедливостью, связанной с покупкой недвижимости». В 2023 году он приобрел дом на улице Осипенко, № 103 за $520 тысяч, но при оформлении оказалось, что он находится под арестом, а дом отобрали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318177/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Взял $50 тысяч, чтобы поменять на сомы, и скрылся. В Бишкеке задержан мошенник
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Поджог человека у здания Генпрокуратуры. Новые подробности от владельцев дома
Из Испании в КР экстрадирован разыскиваемый за мошенничество в крупном размере
Турфирму обвиняют в обмане более 40 человек. Ущерб оценивается в $35 тысяч
«Унаа» предупреждает о мошеннических схемах с покупкой водительских прав
Не верьте! Мошенники снова используют имя Нацбанка для обмана кыргызстанцев
Подозреваемый в крупном мошенничестве задержан при попытке пересечь границу РК
Если пострадали, звоните. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
На Wildberries теперь есть система защиты клиентов от мошенничества
Популярные новости
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Здание &laquo;Кыргызтелекома&raquo; в&nbsp;центре Бишкека продадут Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
16:16
«Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать дом у главы стройкомпании «Просто выгони и сам живи». Мошенники хотели отобрать д...
15:50
Проректором КРСУ стала Гульнара-Клара Самат
15:27
Две группы трансплантологов будут работать в Больнице кыргызско-турецкой дружбы
15:02
Аппарат омбудсмена и «Кабар» выселили из бывшего здания МИД раньше срока
14:54
В мэрии Бишкека рассказали, сколько получают сотрудники библиотек и музеев