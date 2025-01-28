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Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане немного снизилась

В Кыргызстане за неделю с 20 по 26 января зарегистрировали 11 тысяч 441 случай ОРВИ и 53 случая гриппа. Об этом со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 2,6 процента.

Из числа заболевших госпитализированы 5 процентов (или 563 больных).

Отмечается, что с середины декабря 2024 года наблюдается сезон гриппа.

С целью своевременной организации противоэпидемических мероприятий и недопущения вспышек проводится мониторинг посещаемости детей в школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318132/
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