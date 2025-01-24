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Общество

Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут

Фото из интернета. ОАО «Кыргызтелеком» продает здание в центре Бишкека

ОАО «Кыргызтелеком» рассматривает продажу здания по адресу проспект Чуй, 96. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель директора госкомпании Бектен Джандаев.

Здание площадью 16 тысяч квадратов, ранее выполнявшее функцию административного центра компании, сейчас используют лишь на 36,6 процента (около 2,5 тысячи квадратных метров). Число сотрудников центрального аппарата за последние годы сократилось до 315 человек, а расходы на эксплуатацию составляют около 20 миллионов сомов ежегодно.

Помимо этого, объект является памятником архитектуры местного значения, что накладывает обязательства по согласованию ремонта с профильными ведомствами. Устаревшие инженерные системы и необходимость модернизации инфраструктуры увеличивают затраты.

Согласно независимой оценке фирмы All Star, стоимость здания составляет 1,56 миллиарда сомов. Покупателем станет ОАО «Айыл Банк», что обеспечит сохранение объекта в государственной собственности. Банк планирует использовать здание для своих сотрудников и мероприятий, включая демонстрацию сельскохозяйственной техники.

Стоимость здания оценивается в $18 миллионов.

замдиректора «Кыргызтелекома» Бектен Джандаев.

«2,5 тысячи квадратных метров здания по адресу проспект Чуй, 96 занимают технические помещения. Завершение сделки по продаже планируется ближе к лету, примерно к концу мая. Объект включает не только здание, но и прилегающие элементы инфраструктуры, включая часы и фонтаны. Их обслуживание в случае продажи будет обеспечивать ОАО «Айыл Банк». Вырученные средства распределят следующим образом: треть суммы поступит в бюджет в виде налогов и дивидендов; вторая часть пойдет на переезд сотрудников, модернизацию здания и строительство многоярусной парковки; оставшаяся часть будет использована в 2025-м. ОАО «Кыргыз почтасы» уже переехало в новое помещение на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова. Центральный аппарат «Кыргызтелекома» переместится в здание БГТС, расположенное на пересечении улиц Ахунбаева и Абая», — отметил Бектен Джандаев.

Продажа здания позволит «Кыргызтелекому» направить вырученные средства на стратегические проекты.

В их числе — модернизация DWDM-систем для создания новых оптических колец, строительство магистральных линий связи и внедрение современных технологий GPON. Также планируется строительство центров обработки данных в Ошской и Джалал-Абадской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317838/
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