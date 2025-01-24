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Общество

Основные торжества по случаю Дня независимости пройдут в Джалал-Абаде — кабмин

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область провел совещание по вопросам развития региона.

Стало известно, что все основные торжества по случаю Дня независимости Кыргызской Республики в этом году пройдут в Джалал-Абаде.

Глава кабмина отметил, что по поручению президента празднование Дня независимости 31 августа намечается в Джалал-Абадской области.

Обсуждены вопросы подготовки к масштабным праздничным мероприятиям, представлен проект концепции программы.

В текущем году в регионе планируется открытие более 30 предприятий, социальных и инфраструктурных объектов.

Государственным и местным органам власти даны поручения по обеспечению высокой организации празднования Дня независимости страны, оказанию содействия отечественным и иностранным инвесторам в реализации инвестиционных проектов, а также по другим вопросам социально-экономического и инфраструктурного развития области.

Адылбек Касымалиев также ознакомился с ходом строительства жилых комплексов в Джалал-Абаде, реализуемого Государственной ипотечной компанией. Квартиры будут предоставлены участникам государственной жилищной программы «Менин үйүм» по направлениям «Социальная ипотека», «Льготная ипотека», «Доступная ипотека», а также в рамках механизма долевого строительства жилья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317825/
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