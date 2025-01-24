Принудительный спуск лавин начали на перевале Тоо-Ашуу, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса. Принудительный спуск лавин начали на перевале Тоо-Ашуу

В ведомстве уточнили, что с использованием артиллерийских расчетов на 132-м, 133-м, 135-м километрах автодороги Бишкек — Ош и на 198-м километре трассы Талас — Суусамыр — Тараз начаты соответствующие работы.

Во время спуска лавин будут вводиться ограничения на проезд всех видов транспорта.

На дорогах также ведется контрольная подсыпка специальным противогололедным средством.

На перевале Отмок проводится расчистка дорожного полотна после снежной бури.