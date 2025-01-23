Вице-мэр: Государство не компенсировало замену труб отопления для домов ГИК

Сегодня, 23 января, вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии рассказал, сколько будут платить жители домов от Госипотечной компании.

Депутат БГК Гульназ Халилова поинтересовалась, по какому тарифу будут платить дома ГИК.

Вице-мэр ответил, что тариф на тепло в таких домах остается 1 тысяча 560 сомов за 1 гигакалорию.

«В домах ГИК площадь квартир меньше, чем 80 квадратных метров. В 2024 году для подключения домов мы переложили теплотрассу, потратили 73 миллиона сомов. Нам государство не компенсировало. Они идут по минимальному тарифу», — пояснил он.