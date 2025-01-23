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Общество

Департамент карантина растений заработал более 48 миллионов сомов за год

На специальный счет департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе поступило 48 миллионов 593,9 тысячи сомов. Об этом сообщили в ведомстве.

Основным источником доходов стало представление фитосанитарных сертификатов, принесшее 32 миллиона 592,9 тысячи сомов.

Вторым по величине источником дохода стали лабораторные экспертизы и исследования, проводимые лабораторией по карантину растений. За эти услуги департамент получил 6 миллионов 623,5 тысячи сомов.

Кроме того, на счет департамента поступило 3 миллиона 788,5 тысячи сомов на услугах обеззараживания, необходимых для обработки растений и грузов перед транспортировкой. За химическую и биологическую обработку получено 3 миллиона 112,7 тысячи. Дополнительно анализ и проверки в токсикологической лаборатории принесли 2 миллиона 476,3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317694/
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