Общественный транспорт Бишкека: самые востребованные маршруты и остановки

Компания 2ГИС собрала аналитику за декабрь 2024 года по запросам пользователей Бишкека на общественный транспорт и выявила самые популярные маршруты.

Топ-5 популярных маршрутов:

Наибольшее количество пользователей просматривало информацию о следующих автобусных маршрутах:

1. Автобус № 10 – 22 тысячи 677 человек.

2. Автобус № 40 – 15 тысяч 573 человека.

3. Автобус № 212 – 14 тысяч 516 человек.

4. Автобус № 9 – 14 тысяч 34 человека.

5. Автобус № 12 – 13 тысяч 668 человек.

Топ-5 популярных остановок:

Наиболее востребованными объектами для построения маршрутов стали следующие остановки:

1. «Вефа» – 11 тысяч 554 человека.

2. «Моссовет» – 10 тысяч 356 человек.

3. Третья горбольница – 8 тысяч 262 человека.

4. «Киркомстром» – 8 тысяч 95 человек.

5. Четвертая горбольница – 7 тысяч 895 человек.

Популярность этих остановок объясняется их расположением вблизи деловых и социальных объектов, включая торговые центры, больницы и административные учреждения.

По данным 2ГИС, в 2024 году бишкекчане ежемесячно искали маршруты в среднем 641 тысячу 874 раза. В декабре примерно 24 тысячи 100 раз ежедневно.