Ректором Юридической академии Генпрокуратуры стал Айбек Турганбаев

Ректором Юридической академии Генеральной прокуратуры стал Айбек Турганбаев. Ранее он был прокурором Джалал-Абадской области.
Напомним, новый вуз в прошлом году начал принимать первых абитуриентов.
Юридическая академия — это специализированная государственная образовательная организация высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа в сфере надзора за исполнением законов. Создана постановлением кабмина от 31 октября 2023 года № 580.
Вуз будет готовить кадры для органов прокуратуры по новому формату обучения с ориентированием на практику.