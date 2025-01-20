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Общество

Ректором Юридической академии Генпрокуратуры стал Айбек Турганбаев

Ректором Юридической академии Генеральной прокуратуры стал Айбек Турганбаев. Ранее он был прокурором Джалал-Абадской области.

из архива
Фото из архива. Ректором Юридической академии Генпрокуратуры стал Айбек Турганбаев

Напомним, новый вуз в прошлом году начал принимать первых абитуриентов.

Юридическая академия — это специализированная государственная образовательная организация высшего профессионального образования уполномоченного государственного органа в сфере надзора за исполнением законов. Создана постановлением кабмина от 31 октября 2023 года № 580.

Вуз будет готовить кадры для органов прокуратуры по новому формату обучения с ориентированием на практику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317292/
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