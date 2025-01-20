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Общество

Азербайджан прекращает сотрудничество с USAID — глава МИД

Азербайджан прекращает сотрудничество с USAID. Деятельность Агентства США по международному развитию в Азербайджане должна быть свернута, так как никакой юридической базы для ее функционирования нет. Об этом сегодня на пресс-конференции в Баку заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает информационное агентство Turan.

По его словам, сегодня де-юре какой-либо юридической базы для деятельности USAID в Азербайджане не существует.

«Мы считаем, что нет и никакой необходимости в продолжении присутствия и деятельности в Азербайджане как самой организации, так и ее представительства, и уже настало время полностью остановить их», — сказал он.

Отметим, что Азербайджан после 1 июня 2024 года решил не продлевать рамочный документ, подписанный в 2000 году и регламентировавший работу USAID в стране. Срок действия соглашения истек в феврале 2023-го, а официальное решение о его непродлении было принято после анализа исполнения американской стороной положений данного документа.

Глава МИД добавил, что проведенная ревизия выявила несоответствие предоставляемой USAID помощи интересам Азербайджана. По его словам, в последние годы деятельность агентства была направлена на продвижение собственных целей США, игнорируя при этом потребности и приоритеты Азербайджана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317278/
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