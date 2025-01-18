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У кого намечается той

Кубанычбек Боконтаев

Родился 18 января 1969 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России.

Памятные даты

Крещенский сочельник

Фото 24.kg. Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского в селе Сосновка

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский язык, а затем и на русский словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

Если человек по серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.

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