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Общество

ГКНБ вернул государству зерноток в Сокулуке стоимостью 331 миллион сомов

В Сокулуке в государственную собственность возвращен зерноток с земельной площадью 2,4 гектара и оценочной стоимостью 331,4 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, проверка выявила, что 22 ноября 2023 года председатель крестьянского хозяйства «Колос» с инициалами Ш.А.Ф. незаконно переоформил зерноток на свое имя, что нарушило интересы 13 крестьянских хозяйств. Объект представляет собой площадку с комплексом оборудования для обработки, очистки, сушки, транспортировки и хранения зерновых, масленичных и бобовых культур.

ГКНБ продолжает работу по возврату незаконно приватизированных объектов промышленного и социального значения на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316766/
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