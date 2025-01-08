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Общество

В Гаити от рук бандформирований погибло более 5,6 тысячи человек в 2024 году

В 2024-м от рук бандформирований в Гаити погибли по меньшей мере 5 тысяч 601 человек. Об этом сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

По ее данным, число погибших в прошлом году более чем на тысячу превышает показатели 2023-го. Кроме того, 2 тысячи 212 человек получили ранения, а 1 тысяча 494 похищены.

«В результате одного из самых смертоносных и шокирующих случаев насилия убиты по меньшей мере 207 человек. Эта в буквальном смысле слова массовая резня случилась в начале декабря в районе Сите-Солей в столице Порт-о-Пренсе. Многие из пострадавших — пожилые люди, которых глава одной из банд обвинил в том, что они применили колдовство вуду, чтобы убить его сына. Чтобы скрыть улики, члены банды расчленили и сожгли большинство тел, а остальные сбросили в море», — говорится в сообщении.

Кроме того, Управление ООН по правам человека задокументировало 315 случаев линчевания членов банд и лиц, предположительно связанных с ними. В некоторых случаях, по сообщениям, в этом участвовали сотрудники гаитянской полиции. Сообщается также, что в 2024 году зафиксирован 281 случай предполагаемых внесудебных казней, связанных со специализированными полицейскими подразделениями.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, это происходит из-за полной безнаказанности за нарушения прав человека в стране. Он призвал в полной мере соблюдать санкционный режим Совета безопасности ООН по Гаити, а также эмбарго на поставки оружия.

Фолькер Тюрк сказал, что это имеет решающее значение для предотвращения поступления огнестрельного оружия и боеприпасов в государство. «Оружие, поступающее в Гаити, часто попадает в руки преступных банд, что приводит к трагическим последствиям: тысячи убитых, сотни тысяч вынужденных переселенцев, разрушенные инфраструктура и услуги, такие как школы и больницы», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316158/
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