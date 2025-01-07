Правозащитники проведут встречу солидарности с журналистами Temirov Live

Международная правозащитная организация Amnesty International и проект «Последнее слово» проведут встречу солидарности с журналистами Темиров Live в Риге. Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча состоится 16 января в 19.00 по адресу: Power-Up Space, Латвия, Рига, улица Меркеля, 21.

Как отмечается, на встрече участники:

обсудят ситуацию с правами человека в Кыргызстане и вызовы для независимой журналистики в стране;

услышат последние слова журналистов Темиров Live и его сестринского проекта «Айт Айт Десе» в суде;

выслушают Болота Темирова, журналиста-расследователя из Кыргызстана и основателя проекта, который расскажет о ситуации с его коллегами;

подпишут открытки солидарности с заключенными журналистами.

В середине января 2024 года арестовали 11 журналистов из команды расследователя Болота Темирова, предъявив им обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В СИЗО водворили Махабат Тажибек кызы, Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Сайпидина Султаналиева, Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Жоодара Бузумова, Жумабека Турдалиева, Айке Бейшекееву и Акыла Орозбекова. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Избранная судом мера пресечения — содержание под стражей. Позже большинство подсудимых отпущены под домашний арест и подписку о невыезде.

В октябре Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор. Махабат Тажибек кызы — супруга Болота Темирова и Азамат Ишенбеков получили по шесть и пять лет тюрьмы. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — три года пробации. Остальные оправданы.

18 декабря Бишкекский городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.

«Эти аресты стали ярким примером политически мотивированных преследований, которые набирают обороты в Кыргызстане. В стране, которая еще недавно считалась ориентиром с точки зрения прав человека во всем регионе Центральной Азии, теперь подавляются права человека и преследуется гражданское общество», — говорится в сообщении Amnesty International.