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Общество

В Бишкеке работает новогодняя продуктовая ярмарка

Фото пресс-службы Минводсельпрома КР

В столице с 25 по 31 декабря проходит новогодняя ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие развернулось на улице Туголбая Ата, бульваре Эркиндик и улице Тыныстанова, в районе железнодорожного вокзала. Ярмарка работает ежедневно с 9.00 до 18.00.

Основная цель — поддержка отечественных производителей и обеспечение жителей города свежей сельскохозяйственной продукцией по оптовым ценам.

Для получения подробной информации можно связаться с организаторами по телефону 0702702000.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315823/
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