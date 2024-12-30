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Общество

К 2030 году 2 миллиарда человек лишатся доступа к питьевой воде — ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций призывает людей во всем мире сократить потребление воды и электроэнергии.

По данным ФАО, несмотря на достигнутый прогресс в сохранении воды, к 2030 году доступа к безопасной питьевой воде будут лишены 2 миллиарда человек.

«В новогодние праздники постарайтесь использовать меньше воды, закрывая кран во время мытья посуды и ограничиваясь пятиминутным душем», — рекомендует организация.  

Также в праздники рекомендуется выключать освещение, выходя из комнаты и и не зажигать без надобности огни, иллюминации.

«Около 685 миллионов человек в мире не имеют доступа к электроэнергии в необходимом объеме. В этом году, если вы используете электрическое освещение в декоративных целях, сделайте выбор в пользу светодиодных технологий или других энергоэффективных решений», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315763/
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К 2030 году 2 миллиарда человек лишатся доступа к питьевой воде — ФАО