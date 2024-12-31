10:08
USD 87.00
EUR 90.58
RUB 0.83
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 31 декабря 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,2 градуса.

Самым теплым — 31 декабря 2001-го, когда температура составила +14,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со средней температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со среднемесячной температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 31 декабря в столице облачно, ожидается небольшой снег с дождем. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью до −1 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315716/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 29 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 28 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 22 декабря 1984 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 21 декабря 1938 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 15 декабря 1984 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 14 декабря 1944 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 8 декабря 1982 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 7 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 декабря 1952 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 30 ноября 1952 года
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Бизнес
ОО&nbsp;&laquo;Кыргыз Биримдиги&raquo; наградило победителей проекта &laquo;Лучшие из&nbsp;лучших&nbsp;&mdash; 2024&raquo; ОО «Кыргыз Биримдиги» наградило победителей проекта «Лучшие из лучших — 2024»
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
31 декабря, вторник
10:00
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье...
09:44
Нелегальные мигранты должны уехать из РФ или урегулировать статус до 30 апреля
09:15
В кабмине обсудили меры по улучшению качества воздуха в столице
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 декабря, понедельник
23:30
Смартфоны Samsung научились отправлять и принимать СМС через спутники Starlink
22:59
ФАО призывает свести к минимуму пищевые отходы
22:30
Глава кабмина оставил запись в книге соболезнований в посольстве Кореи в Бишкеке
22:00
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
21:27
Глагол «манифестировать» стал словом 2024 года по версии Cambridge Dictionary